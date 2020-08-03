Пассажиры добились остановки поезда в Тернополе, несмотря на "красную зону"

Жители Тернополя, ехавшие в поезде из Херсона, добились остановки в своем родном городе, после того как их отменила «"Укрзализныця" в связи с внесением города в "красную зону".

Об этом рассказал мэр Тернополя Сергей Надал местному изданию 0352.

"Там ехали 85 тернополян, ехали родители с детьми, больными ДЦП. Только когда тернополяне подняли бунт, руководитель поезда все-таки согласился остановиться и высадить людей в Тернополе", – рассказал Надал.

Он также зачитал обращение от пассажиров другого поезда — "Киев-Трускавец". Люди рассказали, что "Укрзализныця" продала им билеты уже после того, как регион был внесен в "красную» зону". О том, что поезд не будет останавливаться в Тернополе, пассажиры узнали от проводницы. Начальник поезда предлагал им выйти в Хмельницком или Львове.

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"Именно сейчас находимся в поезде №49, на который "Укрзализныця" нам продала билеты вчера уже после внесения Тернополя в "красную зону". О том, что поезд не будет останавливаться в Тернополе, узнали от проводницы. Начальник поезда извинился и предложил выходить в час ночи в Хмельницком или в 4 утра во Львове. Нас таких заложников - 15 только в вагоне. Почему нас как преступников этапируют заблокированными в поезде без права и возможности выйти в родном городе", – озвучил мэр Тернополя послание пассажиров.

Напомним, 31 июля министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге объявил, что в "красную" карантинную зону Украины вошли Луцк, Тернополь и часть Черновицкой области.

Тернопольский городской совет выразил несогласие с постановлением Кабмина, согласно которому город был отнесен к "красной зоне" карантина.

Также сообщалось, что с 3 августа в связи с усилением карантинных мер АО "Укрзализныця" временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе.