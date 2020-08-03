Горсовет Тернополя отказывается ужесточать карантин, несмотря на "красную" зону

Городской голова Сергей Надал заявил, что предприятия, учреждения и организации Тернополя будут работать в обычном режиме.

Тернопольский городской совет выразил несогласие с постановлением Кабмина, согласно которому город был отнесен к "красной зоне" карантина. Об этом написал мэр Тернополя Сергей Надал на своей странице в Facebook.

"Внеочередная сессия Тернопольского городского совета заявляет решительное несогласие против отнесения нашего города к т.н. "красной зоне" карантина и транспортной блокаде, введенной чиновниками правительства Украины", – написал Надал.

Накануне Надал сообщил, что созывает внеочередную сессию городского совета для обсуждения законности постановления Кабмина об отнесении Тернополя к "красной зоне."

"Государственная комиссия ТЭБ и ЧС отнесла Тернополь к "красному" уровню эпидемической опасности, что должно означать запрет пассажирских перевозок, работы учреждений сферы культуры, общественного питания, ТРЦ, социальных и реабилитационных учреждений и тому подобное. Основания принятия по Тернополю такого решения не установлены, поскольку показатели уровня заболеваемости COVID-19 в нашем городе за последние дни пошли на спад и держатся на том же низком уровне", – сообщила пресс-служба Тернопольского горсовета .

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Надал заявил, что предприятия, учреждения и организации Тернополя будут работать в обычном режиме.

Отметим, 31 июля министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге объявил, что в "красную" карантинную зону Украины вошли Луцк, Тернополь и часть Черновицкой области. Ранее вводить суровый карантин отказался Луцк. По словам советника городского головы города, "истинные мотивы такого решения не понятны", потому что в последнее время по статистике заболеваемости COVID-19 в городе ничего не изменилось.

Вся остальная территория Украины, в том числе и Киев, попала в "зеленую" зону. Ранее "Фокус" уже писал о том, какие условия ждут каждую из зон. Также стало известно, по каким критериям роисходит деление на зоны в условиях адаптивного карантина с 1 августа.

Также сообщалось, что с 3 августа в связи с усилением карантинных мер АО "Укрзализныця" временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе.