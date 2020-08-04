Тимошенко просила Ермака назначить ее в ТКГ вместо Кучмы, – Гармаш

Глава "Батькивщины" якобы обещала подключить все свои дипломатические связи, и в России, и на Западе.

Представитель Донецкой области в украинской делегации в Минске Сергей Гармаш заявил, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагала главе Офиса президента Андрею Ермаку назначить ее главой украинской делегации в ТКГ вместо Леонида Кучмы.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, Тимошенко приходила с таким предложением две недели назад, обещая "подключить свои дипломатические связи".

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"Ермак рассказал, как две недели назад к нему приходила Юлия Владимировна. С предложением сделать ее главой делегации вместо Кучмы. Сказала, что у нее есть план и она подключит все свои дипломатические связи, и в России и на Западе. А потом пропала, так план и не предоставив", — написал Гармаш.

Напомним, бывший президент Украины и глава делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Леонид Кучма прекратил участие в переговорном процессе. Украинскую делегацию в ТКГ согласился возглавить Леонид Кравчук. Первый президент Украины сказал, что хочет ускорить наступление мира на Донбассе.