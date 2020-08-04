Ярославский вместе с китайскими инвесторами займется заводом "Мотор Cич"

Представители группы DCH Александра Ярославского вместе с инвесторами из Китая, которые представляют Skyrizon Aircraft Holdings Limited, будут заниматься развитием ПАО "Мотор Cич".

Александр Ярославский входит в ТОР-10 украинских бизнесменов согласно рейтингу Forbes-2020. И как сообщает официальный сайт DCH, у компании имеется богатый опыт восстановления и модернизации промышленных предприятий.

В компании отмечают, что примером подобных проектов может служить стабильное функционирование Харьковского тракторного завода, Днепровского металлургического завода, криворожского рудника "Сухая Балка".

Помимо этого, DCH удалось построить и эффективно проводить администрирование аэропорта в Харькове, а также принимать активное участие в проекте строительства нового аэропорта в Днепре, где группа представлена как инвестор аэровокзального комплекса, сообщают в компании.

Напомним, ПАО "Мотор Сич" является одним из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники. Помимо этого, этот завод также занимается производством промышленных газотурбинных установок.

Четыре года назад завод купили китайские инвесторы, связанные со Skyrizon, и вложили в развитие производства более $100 млн.

После этого даже обсуждался вопрос о передаче 25% акций "Мотор Сич" госконцерну ”Укроборонпром", однако в июне текущего года советник гендиректора "Укроборонпрома" Руслан Корж сообщил, что "сегодня это предложение уже неактуально". По его словам, оно потеряло силу еще в прошлом году".

Напомним, в августе 2019 года появилась информация о том, что китайцы купили акции завода "Мотор Сич". Документы были поданы на согласование в АМКУ.

После этого, сообщалось, что помощник Трампа приедет в Украину, чтобы помешать продаже завода "Мотор Сич" Китаю. Джон Болтон якобы считает, что владение заводом поможет Пекину получить доступ к важным технологиям.

В Киеве Болтон заявил, что китайские инвестиции таят в себе "опасности", а сам Китай не брезгует заключать для себя выгодные соглашния с помощью взяток.