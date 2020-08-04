Дело экс-главы Укравтодора: в Польше задержали еще одного предпринимателя

Задержанный представляет польскую компанию, которая хотела получить контракт на строительство трассы в Украине.

Еще одного предпринимателя задержали в Польше по делу бывшего главы Укравтодора Славомира Новака.

Об этом сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж, передает Польское радио.

По ее словам, задержанный Александер Д. представляет польскую компанию, которая хотела получить контракт на строительство и ремонт трассы в Украине. Ему планируют предъявить обвинение в том, что он пообещал крупную взятку Славомиру Новаку.

В свою очередь, прокуратура не сообщила, будут ли очередные задержания по этому делу, так как мероприятия конфиденциальные.

Напомним, 20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-министра транспорта Польши, бывшего председателя правления Укравтодора Славомира Новака.

В свою очередь, в понедельник, 20 июля, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о масштабных обысках по делу о расхищении средств на дорожном строительстве под руководством Новака.

Преступные действия происходили в период 2016-2019 годов, при этом начинались "схемы" на территории Украины, а заканчивались уже на территории Польши.

Согласно докладу главы НАБУ, когда украинские компании не успевали выполнить в срок, глава Укравтодора Славомир Новак за определенное вознаграждение "решал" их проблемы по продлению договоров, во избежание штрафных санкций. За счет этой неправомерной выгоды на территории Польши создавалось предприятия – эти "коррупционные" средства пополняли их уставный капитал. Таким образом эти средства легализовались за границей.

22 июля суд в Польше отправил под стражу бывшего главу Укравтодора и двух его сообщников. Двое других арестованных – бывший командир воинской части GROM № 2305 Дариуш Завадка и бизнесмен из Гданьска Яцек П.