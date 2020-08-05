Прививки детей против пневмококковой инфекции станут обязательными, – Ляшко

Эксперты Минздрава рекомендовали включить эту прививку с 2022 года в Национальный календарь прививок.

Прививка от пневмококка должна проводиться трижды: две прививки в первый год жизни, и еще одна – на второй, сказал на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко, передал "Интерфакс-Украина"

Чтобы обязательная вакцинация стала возможной, нужны деньги. "Мы определи возрастную группу, коэффициент охвата, и сейчас будем проводить переговоры с Минфином, чтобы включить в госбюджет 2021–2023 годов средства для закупки вакцины", – сказал санврач.

Ранее Национальная техническая группа экспертов по иммунизации (НТГЭИ) рекомендовала Минздраву включить в Календарь прививок вакцинацию детей до одного года конъюгированной пневмококковой вакциной. Эксперты рекомендуют также вакцинировать детей, родившихся ранее, и которым не исполнилось пяти лет.

По данным ВОЗ, в мире в 2015 году зарегистрировано почти 300 тыс. летальных случаев детей в возрасте до пяти лет, обусловленных пневмококковой инфекцией. Она передается воздушно-капельным путем. Пневмококк является возбудителем таких болезней, как: бактериемия, сепсис, менингит, пневмония, бронхит, отит.

В июле Минзрав сообщал, что много детей пропустили плановые прививки. По некоторым прививкам отставание от календаря составляет 20%.

Действующий календарь прививок предусматривает детям до 1 года такие вакцинации:

3-5 день жизни – противотуберкулезная вакцина;

2 месяца – против гепатита B, коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита;

в 4 и 6 месяцев проводится повторная иммунизация от тех же инфекций, что и в 2 месяца;

1 год – против краснухи, кори и паротита.

Напомним, на фоне пандемии коронавируса медики начали интересоваться, защищает ли БЦЖ от COVID-19. Интерес к вакцине БЦЖ и коронавирусу основан на исследованиях, которые показали способность прививки усиливать врожденный иммунитет. Международная группа ученых пришла к выводу, что на шанс заразиться SARS-CoV-2 вакцина не влияет. В то же время остается открытым вопрос, способствует ли вакцинация более легкому протеканию болезни. Выяснить это должны клинические испытания в Нидерландах и Австралии.