За комфортные камеры в СИЗО заплатили уже 454 тыс. грн

Услуга платных камер с улучшенными условиями размещения была запущена 8 мая.

За пользование платными камерами в следственных изоляторах разных городов Украины уже уплачено 454 тыс. грн. По состоянию на 5 августа эту услугу предлагают 13 СИЗО. Такие данные приводит Минюст.

Больше всего денег получили Киевский и Запорожский следственные изоляторы, Полтавское учреждение исполнения наказаний – вместе 365 тыс. грн.

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Меньше всего – в Вольнянском учреждении исполнения наказаний – 3,3 тыс. грн.

Напомним, по словам министра юстиции Дениса Малюськи, стоимость камеры в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тыс. грн в сутки, 8 тыс. грн за неделю и 12 тыс. грн в месяц.

Полученные средства СИЗО будут направлять на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах, обещал министр.

Сообщалось, что пилотный проект платных камер будет действовать до кона 2021 года.

Минюст также предлагает приобретать подарочные сертификаты на оплату платных камер.