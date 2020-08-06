Ивано-Франковский облсовет стал рассадником коронавируса

В областном совете Ивано-Франсковской области зафиксирована вспышка заболевания коронавируса нового типа COVID-19.

"Друзья! Сообщаю, что в исполнительном аппарате областного совета произошла вспышка коронавирусной инфекции", – сообщил председатель Ивано-Франсковского облсовета Александр Сыч у себя в Facebook.

Коснулась вспышка непосредственно "верхушки" аппарата, то есть самого главы и его заместителей, или же речь идет о рядовых сотрудниках – не указано.

"О причинах нечего судить. Ведь, несмотря на все системно принятые меры противоэпидемической безопасности, наша деятельность носит публичный характер и предусматривает регулярный контакт с большим количеством людей - проведение заседаний комиссий областного совета и других рабочих органов, сессионные заседания, общение с исполнителями документов и представителями других органов власти, работа с постоянными посетителями и тому подобное", – написал Сыч.

Чиновник добавил, что облсовет "постарается и дальше работать в штатном режиме", но при этом попросил всех максимально ограничить непосредственные деловые контакты с сотрудниками аппарата облсовета.

Нпомним, сегодня 6 августа зарегистрирован новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом в Украине – 1318 человек за сутки. Из этого числа, в Ивано-Франковской области – 127 новых случаев заболевания COVID-19 и 3 случая смерти от коронавируса.