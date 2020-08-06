У Зеленского рассчитывают на обмен пленными в ближайшие недели

Планируется обменять около 100 человек с каждой стороны.

Украина рассчитывает провести очередной обмен пленными на Донбассе в ближайшие недели.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Я надеюсь, что это будет скоро. Я думаю, что уже через несколько недель (состоится обмен - Фокус)", - заявил он.

По словам Ермака, украинская сторона подала ОБСЕ список из около 100 человек, которых планирует обменять, почти такое же количество пленных предлагают обменять и боевики.

"Было договорено, что список будет предоставлен, он уже передан - это в основном крымские татары, незаконно удерживающиеся в Крыму. Мы ждем ответа", - отметил Ермак.

Он уточнил, что президент Владимир Зеленский настаивал на проведении нового обмена пленными во время последнего телефонного разговора, который состоялся 26 июля.

Кроме того, Ермак рассказал, что пророссийские боевики предложили как минимум 3 новых участка для разведения сил и средств на Донбассе.

"Сегодня мы очень близки, чтобы договориться о трех, а может, и пяти новых участках (разведения сил - Фокус)", - добавил глава ОП.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что после карантина может быть более масштабный обмен пленными.

Кроме того, глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом ранее заявлял, что процесс обмена пленными с ОРДЛО затормозился.