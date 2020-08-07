В порту Южный находится почти 10 тысяч тонн селитры

В порту Южный находится 9,6 тысяч тонн аммиачной селитры.

Это подтвердили в Администрации морских портов Украины, передает Думская.

По словам работников порта, вещество хранится с соблюдением технических требований безопасности.

"Аммиачная селитра расфасована в биг-беги. В таком случае она не является взрывоопасной, что гарантирует соблюдение всех технологических условий", – сообщили в порту.

Отметим, ранее стало известно, что в Николаевском морском порту в 2018 году находилось более 3,2 тысяч тонн аммиачной селитры, но ее вывезли из порта в 2019 году.

Напомним, 4 августа в порту столицы Ливана Бейрута произошел мощный взрыв. Взорвалось 2700 тонн селитры. Порт Бейрута уничтожен полностью, от взрыва пострадала половина городских построек. Выбиты стекла и витрины не только в прилегающих к порту кварталах, но и в радиусе 20 км. Взрывную волну ощутили даже на Кипре – примерно в 200 км от Бейрута.

Ученые сравнили взрывы в Бейруте с Хиросимой и рассчитали, что его сила составляет примерно одной десятой взрывной мощности атомной бомбы взорвавшейся над Хиросимой.

Одной из жертв стал известный ливанский политик, генеральный секретарь право-христианской партии "Катаиб" Низар Наджарян. Кроме того, Бейрут объявили зоной бедствия. Всего погибло 135 человек, боле 5 тысяч ранены.