Найдут даже в Антарктиде. Филатов считает, что Зеленскому порекомендуют выдать Коломойского США
Мэр Днепра заявил, что, если американцы берутся за что-то, то это всерьез и надолго.
Мэр Днепра Борис Филатов считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предложат лишить бизнесмена Игоря Коломойского украинского гражданства и выдать его США.
Об этом он написал в Facebook, после того, как Министерство юстиции США обвинило Коломойского в краже миллиардов из ПриватБанка и их отмывании в Америке.
"Знающие люди поговаривают, что в ближайшее время, партнеру Игоря Валерьевича -- президенту Зеленскому, будет предложена простая схема. С учетом того, что у Коломойского официально три гражданства, и он никогда этого не скрывал, а в Украине разрешено иметь лишь одно, то Владимиру Александровичу будет настоятельно рекомендовано лишить ИВК (Игоря Валерьевича Коломойского) украинского гражданства. А после этого выдать международного преступника американскому правосудию", – написал Филатов.
Он добавил, что, если американцы берутся за что-то, то это всерьез и надолго. Найдут даже в Антарктиде.
"Игорь Валерьевич, я действительно желаю Вам удачи в столь нелегком деле, как противостояние с США. А еще я желаю вам... устойчивой телефонной связи", – написал Филатов.
Напомним, ранее представители ПриватБанка в американском суде заявили, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 млн долларов.
Тогда сообщалось, что банк подал в суд иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в штате Делавэр 21 июля. В нем утверждается, что оба бывших владельца банка отмыли 660 млн долларов через группу компаний Optima в США, а также еще 100 млн долларов через другие американские компании. Теперь банк требует возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.