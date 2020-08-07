Никаких "кнутов". Кернес не будет останавливать транспорт в Харькове из-за ужесточения карантина

Метро и общественный транспорт в Харькове, несмотря на то, что город, согласно новому карантинному зонированию, перевели в "красную" зону, будут работать в обычном режиме.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что тот факт, что Харьков попал в "красную" зону карантина, никак не скажется на работе городского транспорта.

"Никаких ограничений по транспорту в Харькове вводиться не будет. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечению их комфортной жизни в городе", – подчеркнул мэр.

Решение о том, чтобы внести Харьков в "красную" зону, было принято в пятницу, 7 августа, на заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"Красная" зона, согласно новым правилам адаптивного карантина, вступившим в силу 1 августа, подразумевает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов, торгово-развлекательных центров и пр.

Для справки

В зеленой зоне, несмотря на максимальное смягчение, все же будет обязательным выполнение всех правил карантина, установленных ранее, а именно: масочный режим, социальная дистанция, использование антисептика.

Желтая зона – это "буферная зона", которая как предупредительная. Запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Оранжевая зона – все запреты, действительные для "желтой" зоны. Кроме того, будет запрещена работа турбаз, кроме отелей. Как только район переходит в оранжевую зону, тут же закрываются спортзалы, детские лагеря, отменяется плановая госпитализация больных.

Красная зона – это самая критическая, в которой закрывается все. Как было во время карантина в марте-апреле.

Напомним, Луцк и Тернополь, которые в течение недели были в красной "зоне" и не хотели усиливать карантин, оказались в "оранжевой" и "зеленой" зоне соответственно. Новое зонирование вступит в силу с понедельника, 10 августа.