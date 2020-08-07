Сбил и трижды переехал. В Дрогобыче 19-летний водитель травмировал 4-летнюю девочку

Ребенка с телесными повреждениями доставили в больницу.

В четверг, 6 августа, в Дрогобыче (Львовская область) 19-летний водитель трижды переехал на машине 4-летнюю девочку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции во Львовской области.

ДТП произошло в 18.20 на улице Стрыйской в Дрогобыче.

Водитель автомобиля "Фольксваген Гольф", 19-летний житель Самбора, двигаясь задним ходом, совершил наезд на девочку, которая ехала на самокате. С травмами ребенка отправили в больницу.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Внимание, видео 18+

Санкция статьи максимальное наказание ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять авто.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

6 августа в Киевской области на Старообуховской трассе столкнулись внедорожник и легковой автомобиль. Три человека погибли.

Ранее в Киевской области в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека, один человек пострадал. ДТП произошло на 56-м километре автодороги Борисполь-Днепр в Переяслав-Хмельницком районе.

14 июня в Киеве водитель Hyundai врезался в две машины и полицейскую, которая оформляла ДТП. Авария произошла около 15:00 на проспекте Палладина между Nissan и неизвестным автомобилем, который скрылся с места происшествия.

А полицейский в Борисполе сбил насмерть человека. Мужчина стоял на проезжей части у пешеходного перехода.