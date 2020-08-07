В Украине планово остановлена работа Единого государственного реестра

Сервис не будет работать неделю – с 7 по 16 августа. "Виноваты" проводимые на ресурсе технические работы.

В Украине приостановлено функционирование Единого государственного реестра (ЕГР).

Об этом в пятницу, 7 августа, сообщила заместитель министра юстиции Ольга Онищук.

"Министерство юстиции и его межрегиональные управления приложили максимум усилий, чтобы все поступившие документы были рассмотрены своевременно, до периода введения в эксплуатацию нового программного обеспечения Единого государственного реестра", – уточнила она.

В ведомстве добавили, что причиной этому стало обновление "технической составляющей". В это время, пока сервис не будет работать, "для пользователей будут доступны только отдельные услуги".

По словам Онищук, перезапуск ЕГР "никак не отразится на сроках рассмотрения документов, поданных субъектами избирательного процесса для государственной регистрации".

Отметим, что буквально в июле Минюст предупреждал, что в связи с обновлением программного обеспечения будет приостановлен прием документов на регистрацию физических лиц – предпринимателей и общественных организаций.

Напомним, ранее фактически перестал работать Единый государственный реестр для подачи электронных деклараций.