Мы начали разворачивать "вторую волну" больниц, - Максим Степанов

За месяц в Украине госпитализированы 1636 больных с COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за последний месяц в Украине стало на 1 636 человек, госпитализированных с коронавирусной болезнью, больше.

Об этом он заявил во время брифинга в Минздраве во вторник, 11 августа.

"В стационарных отделениях, то есть госпитализированы, 5 549 человек. Если взять цифру, которая была месяц назад, 11 июля, – то (было) 3 913 человек. Вы видите, как за это время выросло количество людей, которые находятся в больницах и лечатся от COVID-19. И это количество увеличивается каждый день. Третий день подряд больницы Львовской области заполнены более чем на 50%. Мы начали разворачивать "вторую волну" больниц, - сказал он.

По его словам, в больницах "второй волны" предусмотрено около 10 тысяч коек.

Но сколько бы мы не предусмотрели, есть определенный предел. Поэтому у нас это вызывает беспокойство. Поэтому мы говорим о напряженной ситуации с развитием COVID-19", - уточнил Степанов.

Только за последние сутки понедельника, 10 августа, в больницы госпитализированы 266 человек, больных коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 11 августа в Украине зафиксировано 1158 новых случаев заражения коронавирусом.

А количество умерших от коронавируса за сутки в мире увеличилось на 5 тысяч человек.