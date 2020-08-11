Количество умерших от коронавируса за сутки в мире увеличилось на 5 тысяч

Количество заболевших COVID-19 в мире по данным на вторник, 11 августа, увеличилось более чем на 230 тысяч человек.

На планете заражены 20 254 685 человек (по данным на 10 августа - 20 024 265 человек).

Об этом сообщил портал Worldometer.

Количество жертв составило 738,930 человек (733 тысячи человек днем ранее). Излечились 13 118 618 человек (12 899 792 человека по данным на 10 августа).

Однако, согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, количество зараженных немногим меньше и составляет 20020 679 человек. Странами с наибольшим числом заразившихся остаются США (5 094 338), Бразилия (3 057 470) и Индия (2 215 074). Прирост больных COVID-19 в США за сутки составил 49 517 человек; в Бразилии – 22 048 человек; в Индии – 62 064 человека.

Кстати, первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.