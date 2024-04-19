Война касается всех: у Зеленского объяснили цель мирного саммита по Украине (видео)

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Киев собирается объяснить нейтральным странам, почему важно забыть про формулировку "замораживания войны". Это может привести к масштабированию агрессии.

Related video

Если война будет неправильно завершена, тогда международное право дальше не будет действовать. Соответственно, не будет никаких гарантий. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу" рассказал, какая цель предстоящего саммита мира.

По его словам, существует концепция "сил добра" и "сил зла", однако он сам смотрит на это слегка иначе, ведь есть еще третья составляющая. В первую категорию входят те страны, которые поддерживают Украину и понимают, почему важно помогать Киеву.

Далее идут государства, которые далеко от войны и занимают нейтральную позицию — их много. Они не поддерживают ни одну из сторон, а заботятся о своих интересах. В результате это и позволяет Кремлю обходить санкции. Соответственно, здесь речь не про поддержку Москвы, а о прагматизме.

Важно

Швейцария планирует летом провести саммит по украинской формуле мира, — Bloomberg

"И есть очень небольшое количество стран, абсолютно бессмысленных, существования которых я до сих пор не могу понять. Например, такие как Северная Корея, которые не генерируют ничего положительного для человечества. Таких стран очень мало – это Россия, Иран, Северная Корея, такие три страны зла. Они уже сформировали устойчивый союз. Они втроем воюют, провоцируют и тому подобное", — заявил Михаил Подоляк.

Планы на саммит: детали

Именно нейтральным странам Украина попытается объяснить, что сегодня важно. Киев понимает их национальные интересы, однако даже для этого необходимо, чтобы действовали какие-то гарантии.

"Все абсолютно четко. Война на нашей территории, но она касается всех. Почему? Потому что если война неправильно завершена, то тогда нет никакого международного права, никаких гарантий. Это фикция. Тогда любой более сильный всегда будет претендовать на то, что есть у более слабого", — продолжил Михаил Подоляк.

Будет подниматься на саммите тема "замораживания войны", а точнее того, к чему такой сценарий может привести, говорит советник главы ОП. Агрессия некоторых стран после этого может лишь увеличиться. Возможно это произойдет сразу, а возможно лишь через год или два.

Соответственно, важно проговорить, что концепция "замораживания войны" не подходит Украине. В том числе речь идет о том, чтобы уступить России территории.

"Когда у тебя дома идет война, и смысл этой войны – убить как можно больше украинцев, уничтожить возможность сопротивляться, ограничить армию, суверенитет, права, возможность вступать или не вступать в альянсы, союзы, – то это не о компромиссах, а о капитуляции. Это надо периодически объяснять, чтобы не было лишних иллюзий у тех, кто далеко от войны, кто занимает нейтральную позицию, или просто хочет купить у России на пол тонны зерна больше", — подытожил Михаил Подоляк.

Смотреть с: 47:57

Напомним, 10 апреля сообщалось, что Россия получит предложения о мире через посредников, о чем заявил президент Украины Владимир Зеленский. Киев надеется, что во время четвертого раунда работы над мирным планом появятся реальные наработки. После этого эти реальные шаги передадут Кремлю представители неназванной страны.