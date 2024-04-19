Війна стосується всіх: у Зеленського пояснили мету мирного саміту щодо України (відео)

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Київ збирається пояснити нейтральним країнам, чому важливо забути про формулювання "заморожування війни". Це може призвести до масштабування агресії.

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Якщо війна буде неправильно завершена, тоді міжнародне право далі не діятиме. Відповідно, не буде жодних гарантій. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу" розповів, яка мета майбутнього саміту миру.

За його словами, існує концепція "сил добра" і "сил зла", однак він сам дивиться на це дещо інакше, адже є ще третій складник. До першої категорії входять ті країни, які підтримують Україну і розуміють, чому важливо допомагати Києву.

Далі йдуть держави, які далекі від війни і займають нейтральну позицію — їх багато. Вони не підтримують жодну зі сторін, а дбають про свої інтереси. У результаті це і дозволяє Кремлю обходити санкції. Відповідно, тут ідеться не про підтримку Москви, а про прагматизм.

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"І є дуже невелика кількість країн, абсолютно безглуздих, існування яких я досі не можу зрозуміти. Наприклад, такі як Північна Корея, які не генерують нічого позитивного для людства. Таких країн дуже мало — це Росія, Іран, Північна Корея, такі три країни зла. Вони вже сформували стійкий союз. Вони втрьох воюють, провокують тощо", — заявив Михайло Подоляк.

Плани на саміт: деталі

Саме нейтральним країнам Україна спробує пояснити, що сьогодні важливо. Київ розуміє їхні національні інтереси, однак навіть для цього необхідно, щоб діяли якісь гарантії.

"Усе абсолютно чітко. Війна на нашій території, але вона стосується всіх. Чому? Тому що якщо війна неправильно завершена, то тоді немає ніякого міжнародного права, ніяких гарантій. Це фікція. Тоді будь-який сильніший завжди претендуватиме на те, що є у слабшого", — продовжив Михайло Подоляк.

Підніматиметься на саміті тема "заморожування війни", а точніше того, до чого такий сценарій може призвести, каже радник глави ОП. Агресія деяких країн після цього може лише збільшитися. Можливо, це станеться одразу, а можливо лише за рік чи два.

Відповідно, важливо проговорити, що концепція "заморожування війни" не підходить Україні. Зокрема йдеться про те, щоб поступитися Росії територіями.

"Коли в тебе вдома йде війна, і сенс цієї війни — вбити якомога більше українців, знищити можливість чинити опір, обмежити армію, суверенітет, права, можливість вступати чи не вступати в альянси, союзи, — то це не про компроміси, а про капітуляцію. Це треба періодично пояснювати, щоб не було зайвих ілюзій у тих, хто далеко від війни, хто займає нейтральну позицію, або просто хоче купити в Росії на пів тонни зерна більше", — підсумував Михайло Подоляк.

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Нагадаємо, 10 квітня повідомлялося, що Росія отримає пропозиції про мир через посередників, про що заявив президент України Володимир Зеленський. Київ сподівається, що під час четвертого раунду роботи над мирним планом з'являться реальні напрацювання. Після цього ці реальні кроки передадуть Кремлю представники неназваної країни.