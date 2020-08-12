Вспышка COVID-19 на корабле "София" в Одессе: умер капитан судна

В Одессе скончался капитан судна "София", на котором зафиксировали вспышку коронавируса.

Об этом сказал главный государственный санитарный врач водного транспорта Николай Голубятников, передает "Українське радіо".

Отмечается, что капитан судна, которое стояло на рейде в порту Южный в Одесской области, умер в больнице в воскресенье, 9 августа. Он был жителем Санкт-Петербурга.

Именно капитан сообщил в медико-санитарной декларации о заболевании трех членов экипажа.

"Мы вышли на судно с двумя врачами-эпидемиологами, осмотрели, а там уже шесть членов экипажа больных. Я решил, что в условиях пандемии коронавируса их надо обследовать на COVID-19. Мы это сделали и обнаружили, что среди 14 членов экипажа у 10 – коронавирус", – рассказал Голубятников.

Моряков госпитализировали в областную клиническую больницу №6.

Главный врач Одесского областного клинического медицинского центра Вадим Шухтин сообщил, что капитан судна лечился в их медчреждении около недели. По информации Шухтина, у мужчины были острое респираторное заболевание, пневмония, хроническая болезнь почек пятой стадии и подагра.

"Мы рекомендовали больному гемодиализ. Мы связались со страховыми агентами, они определили место, и мы его перевели. Уходил в среднем состоянии, ближе к тяжелой стадии. Но был в сознании", – рассказал Шухтин.

Судно "София" ходит под флагом Либерии. В начале июля оно зашло в порт Южный. 11 июля стало известно, что на судне ввели карантин из-за вспышки коронавируса. На судне сменили экипаж и сухогруз продолжил плавание. Сейчас он находится в Средиземном море.

Напомним, ранее COVID-19 был обнаружен у 840 членов экипажа американского авианосца "Теодор Рузвельт". Его капитан Бретт Крозьер был освобожден от должности.