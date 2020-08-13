На данный момент времени украинцы могут свободно посещать 42 страны мира...

На прошлой недели свои границы для граждан Украины открыли Армения, Буркина-Фасо, Того и Чад.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге сообщил, что по состоянию на 13 августа гражданам Украины разрешен въезд в 42 страны. Об этом сообщает Укринформ.

Он отметил, что за прошедшую неделю количество "открытых" для украинцев стран увеличилось. Свои границы открыла Армения (туда можно прибыть при условии 14 дней самоизоляции), а также Буркина-Фасо, Того и Чад.

"На прошлой неделе стран, открытых для путешествий украинцев, было 38, за неделю их количество увеличилось на четыре. Добавились Республика Армения - туда можно прибыть при условии 14 дней самоизоляции, а также Буркина-Фасо, Того и Чад", – сказал Кулеба.

Открытыми остаются границы Болгарии, Словении, Мальдив, ОАЭ, Ирландии, Эквадора, Ямайки, Камбоджи, Коморских островов, Пакистана, Пуэрто-Рико, Турции, Сербии, Албании, Черногории, Хорватии, Беларуси, Великобритании, США, Египта, Мексики, Туниса и Багамских островов.

При этом, условия пересечения границ каждой страны отличаются. Министерство иностранных дел рекомендует перед поездкой изучить эти правила. Это можно сделать на интерактивной карте украинского министерства или на сайтах МИД других стран.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский попросил украинцев отменить поездки в Беларусь.