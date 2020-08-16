Теперь готовы. Минздрав утверждает, что лучше подготовлен к наплыву больных с COVID-19

Глава ведомства сообщил, что в стране есть около 34 тыс. коек для пациентов с коронавирусом и 3007 аппаратов ИВЛ.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что система здравоохранения страны теперь может принять около 34 тыс. инфицированных коронавирусом. Об этом сообщил министр на воскресном брифинге.

По его словам, кроме 34 тыс. койко-мест также имеется 3007 аппаратов ИВЛ, чтобы оказывать помощь пациентом с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии.

Степанов отметил, что в медучреждениях есть около 9,5 тыс. коек с возможностью подачи кислорода для пациентов. В это же время, главам областей было поручено и дальше увеличивать количество ИВЛ.

Глава Минздрава подчеркнул, что в стране также постоянно растет количество тестирования на коронавирус, совершенствуются протоколы лечения, а также закупаются средства индивидуальной защиты для медиков.

"Я хочу констатировать, что медицинская система сегодня гораздо лучше подготовлена (к наплыву больных – ред.), чем было в начале пандемии".

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 16 августа, в Украине было зафиксировано 1637 новых случаев коронавируса (1 847 зараженных днем ранее).