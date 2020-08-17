Автомобиль журналистов "Схем" загорелся не самопроизвольно, - отчет

Перед тем, как автомобиль загорелся, свидетели произошедшего слышали хлопок.

Эксперт, работавший возле дома водителя съемочной группы, где в ночь на понедельник, 17 августа, загорелся автомобиль программы "Схемы", исключил из перечня возможных причин пожара короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

Об этом говорится в соответствующем отчете о причинах пожара, которые проанализировал специалист ГСЧС, работавший на месте ЧП.

"Поскольку энергетическая сеть автомобиля не проходит в месте, где возникло горение, владелец оставил автомобиль замкнутым - то следующие возможные причины возникновения пожара как, короткое замыкание электрической сети и неосторожное обращение с огнем, не рассматриваются, - указано в документе.

К такому выводу эксперт пришел после того, как опросил очевидцев, которое утверждают, что видели начало пожара, а перед этим слышали громкий звук, похожий на взрыв. Он предположил, что причиной пожара стал посторонний источник зажигания.

Также эксперт, осмотрев авто и место ЧП, в отчете указал, что пожар возник прямо в районе переднего левого крыла и перекинулся на моторный отсек автомобиля.

Напомним, 17 августа в Броварах подожгли автомобиль съемочной группы программы журналистов-расследователей "Схемы: коррупция в деталях". Журналисты заявили, что за автомобилем следили.