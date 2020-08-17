Новый владелец недостроя в центре Киева согласился снести часть этажей

Конфликт с застройкой на улице Гончара, 17-23 тянется с 2008 года.

Новый владелец, который приобрел недостроенное здание, взял на себя обязательства убрать лишние этажи, чтобы его высота была не больше 27 метров (примерно 9 этажей. – Ред.). Об этом написал в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Строительство здания власть остановила в 2016 году. Достигнутое соглашение закреплено в меморандуме, который подписали представители города, компании-застройщика, общественные активисты организации "Андреевская-Пейзажная инициатива" и руководство Национального заповедника "София Киевская".

Кличко сообщил, что обновленный проект застройщик предоставит на рассмотрение города в ближайшее времени. И только после согласования на объекте начнут работы.

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Напомним, что в 2006 году киевский градсовет рассмотрел первый вариант проекта на улице Гончара, 21. Он предусматривал строительство четырехэтажного дома и двух прилежащих "высотой на пару этажей выше".

В 2007 году инвесторы-застройщики получили участок в аренду и начали строительство ЖК Fresco Sofia. В декабре 2008 года суд принял решение, согласно которому все строительные работы по улице Гончара, 17-23 должны быть остановлены.

Потом было много других решений, протестов общественности и обещаний власти. Так в 2013 году Высший хозсуд признал законной продажу земли под зданием. В 2015 году строительство возобновили, потом опять остановили.

В октябре 2019 года Киевсовет не продлил договор об аренде участка на улице Гончара, 17-23, но застройщик обжаловал это решение.

Напомним, Хозяйственный суд Киева обязал компанию "Патели лизинг" снести четыре верхних этажа 12-этажного "дома-монстра", построенного на улице Нижний Вал, 27-29, на столичном Подоле. Иск о сносе самовольно построенной надстройки был подан еще в 2014 году Киевским горсоветом. В нем говорилось, что жилищно-офисный комплекс строится без получения исходных данных и соответствующих разрешений на строительные работы, а также с существенным нарушением государственных строительных норм, государственных стандартов по вопросам строительства и вопреки комплексным выводам государственной экспертизы.