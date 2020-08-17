"Уже лучше дышит". В Днепре врачи спасают жизнь военному, раненному на Донбассе

Раненый 13 августа в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве военнослужащий находится в медикаментозном сне, его состояние стабильное.

Об этом рассказал главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова Сергей Рыженко, где спасают бойца.

"Радуемся, что постепенно идет положительная динамика. Видим, что он уже лучше дышит. Вечером планируем снять его с аппарата ИВЛ и делаем все возможное, чтобы он выжил. Пока только можем сказать, что он стабилен. Сейчас это является главным показателем его состояния", - подчеркнул главврач.

По его словам, 37-летний Александр находится в отделении реанимации и политравмы. Он без сознания, в медикаментозном сне. Врачи оказывают раненому лучшую терапию, которая прописана в этом состоянии.

Сергей Рыженко проведывает бойца

Рыженко также отметил профессиональную работу военных медиков, ведь в таких случаях очень важна реанимационная помощь, которая позволяет в первые часы после ранения спасти человека.

Напомним, в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.

13 августа в Донецкой области подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, другой получил ранения.