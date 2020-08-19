"Если кто-то решит бежать – расстрелять". Задержанный снайпер "ЛНР" рассказал о заградотрядах боевиков

Задержанный снайпер так называемой "ЛНР" рассказал, что боевики сформировали заградительные отряды, которые должны были расстреливать всех, кто решит сдаваться и бежать домой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Я житель Луганска, поступил на службу (к боевикам – ред.) В июне 2014 году на должность снайпера. Проходил подготовку под Ростовом. Нас тренировали спецы, грамотно рассказывали. Тренировались российским оружием. Потом меня отправили на КПП "Михайловка – Марьевка" для проверки паспортов. Потом нас стали отправлять строить блиндажи", – рассказал он.

По его словам, потом хотели отправить в заградотряды.

"Если кто-то из наших будет сдаваться или бежать домой, нам давали приказ расстреливать", – сообщил снайпер.

После этого они с подельником решили сдаться правоохранителям Украины по соответствующей программе СБУ.

"Мы пошли в район Золотого-5, разделились: я пошел на Золотое, он пошел севернее. Его застрелил наш же снайпер из заградотряда. Мне повезло, я дошел до блокпоста", – рассказал задержанный

Мужчина рассказал, что на руки он получал с 2018 года ежемесячно 15 000 рублей, под Новый год - двойную зарплату. Командование было из россиян, говорит задержанный, а личный состав в основном - из местных коллаборационистов.

Напомним, 16 августа стало известно, что украинские военные задержали снайпера так называемой "ЛНР", который решил добровольно сдаться ВСУ.