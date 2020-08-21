300 тысяч киевлян получат ко Дню независимости выплаты из бюджета Киева, – Кличко

Размер выплат составит от 300 до 500 грн.

Выплаты ко Дню независимости получают более 300 тысяч жителей столицы. Это ветераны АТО, члены семей погибших участников АТО, праведники Бабьего Яра, участники Революции Достоинства, лица с инвалидностью и отдельные категории социально незащищенных киевлян.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сказал во время онлайн-брифинга.

"Размер выплат составляет от 300 до 500 грн. Всего по программе "Турбота" ко Дню независимости город выплатит свыше 92 млн грн", – сообщил мэр.

Выплаты будут поступать на пенсионные счета и счета держателей "Карточки киевлянина". Также они будут осуществляться через отделения "Укрпочты".

Напомним, центр Киева в День независимости будут охранять 4 тысячи полицейских.

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины". 23 августа, в День государственного флага, во всех населенных пунктах страны, заграничных дипломатических учреждениях и воинских частях должны пройти церемонии торжественного поднятия государственного флага. В День независимости, 24 августа, в Киеве и других населенных пунктах намечено проведение торжеств с участием чиновников, участников ООС/АТО и общественности.