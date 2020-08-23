Перед Днем Независимости в центре Киева полиция поймала боевика
Во время осмотра у боевика обнаружили так называемый "военный билет ДНР" и "удостоверение народного ополченца Донбасса".
Полицейские метрополитена на станции метро "Майдан Независимости" задержали мужчину, который прибыл с временно оккупированной территории.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Полицейские метрополитена обратили на него внимание, поскольку тот странно вел себя. Когда его пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев с временно оккупированной Россией территории. Во время осмотра у него обнаружили так называемый "военный билет ДНР" и "удостоверение народного ополченца Донбасса".
Задержанного передали сотрудникам СБУ для установления цели его пребывания в столице.
Напомним, центр Киева в День независимости будут охранять 4 тысячи полицейских.
Президент Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины". 23 августа, в День государственного флага, во всех населенных пунктах страны, заграничных дипломатических учреждениях и воинских частях должны пройти церемонии торжественного поднятия государственного флага. В День независимости, 24 августа, в Киеве и других населенных пунктах намечено проведение торжеств с участием чиновников, участников ООС/АТО и общественности.