С 1 сентября въезд в Беларусь будет только по загранпаспортам

Новые правила въезда начнут действовать для граждан Украины уже через неделю.

С 1 сентября 2020 года для граждан Украины начнут действовать новые правила въезда на территорию Беларуси. Для пересечения границы необходимо будет предъявить заграничный паспорт.

"С началом осени вступает в силу постановление Кабинета министров Украины "О частичной приостановке действия Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан", – сообщила Госпогранслужба Украины (ГПС).

"Отсрочка нового порядка до 1 сентября этого года была введена с целью предоставления возможности путешествующим в случае необходимости заблаговременно оформить загранпаспорта на территории Украины", – пояснили в ведомстве.

В связи с нововведением ГПС прогнозируют существенное сокращение времени прохождения пограничного контроля граждан, "поскольку информация с заграничных паспортов считывается автоматическими ридерами". В ведомстве добавили, что переход на загранпаспорта должен помочь "с предотвращением случаев использования подделок паспорта гражданина Украины в форме книжечки".

"Граждане Украины, проживающие на территории Республики Беларусь, могут оформить загранпаспорта в посольстве Украины в Минске или консульстве Украины в Бресте", – отметили в ГПС.

В погранслужбе пояснили, что украинцы, проживающие в приграничных районах Украины, смогут и в дальнейшем руководствоваться действующим режимом поездок в Беларусь в местных пунктах пропуска по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

Напомним, Украина и Беларусь до начала осени обоюдно закрыли пункты сезонного пропуска для жителей украино-белорусского приграничья.

Кроме того, на днях Украина усилила охрану границы с Беларусью. Как сообщили в украинской Госпогранслужбе: "После начала эскалации ситуации в Беларуси мы перешли на усиленный режим".