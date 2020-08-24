Непраздничная погода. Украинцев предупредили о грозах и шквалах в День Независимости

Погода ухудшится на западе и севере страны, а также в Винницкой и Киевской областях.

В понедельник, 24 августа, в День Независимости в некоторых частях страны существенно ухудшится погода. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, в некоторых регионах страны ожидаются грозы и шквалы. Ухудшения погоды стоит ждать жителям запада и севера страны, а также Винницкой и Киевской областях.

"В понедельник в западных, северных и Винницкой областях грозы, днем на западе страны местами шквалы 15-20 м/с. По Киевской области днем 24 августа грозы", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по данным ГСЧС, в этот день в Украине, кроме большинства западных, Сумской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, утром 24 августа в столице началось празднование Дня Независимости, в котором приняла участие президентская чета, военнослужащие и звезды шоу-бизнеса.