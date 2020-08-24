"Без суда, без следствия, без доказательств". Положинский отказался от ордена и эмоционально обратился к Зеленскому

Музыкант сказал, что у него уже есть награды, которых ему больше чем достаточно - его концерты, его публика и благодарность поклонников.

Украинский музыкант Александр Положинский отказался от ордена "За заслуги", которым его наградил Владимир Зеленский и упрекнул его в бездействии, касающееся расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом он заявил в официальном обращении, которое артист опубликовал в Facebook.

"Я узнал, что вы наградили меня орденом "За заслуги" третьей степени... Сегодня, когда мы шли в колонне, мы также вспоминали о людях, которых безосновательно, по крайней мере, ни разу еще не было приведено действительно весомого доказательства какой-то их вины, обвиняют в убийстве – в тяжком преступлении. Это мой друг и коллега – музыкант Андрей Риффмастер Антоненко, это доктор Юлия Кузьменко, это военный медик Яна Дугарь", - написал он.

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По его словам, "вот эти люди действительно заслуживают награды, хотя бы потому, что уже более полугода они страдают от беззакония".

"И, в том числе, ваше имя (зеленского, - Фокус) замешано в этом деле, потому что при вашем участии был проведен брифинг, где люди безосновательно были названы убийцами – без суда, без следствия, без доказательств", - добавил он.

В сети бурно отреагировали на заявление музыканта, отметив, что никогда не сомневались, что он поступит именно так.

Для справки

Орден "За заслуги" стал преемником Почетного знака отличия Президента Украины — первой награды независимой Украины, учрежденной 18 августа 1992 года Президентом Украины Леонидом Кравчуком к 1-й годовщине независимости Украины. Учитывая мировой и отечественный наградной опыт, знак был трансформирован в орден "За заслуги" трех степеней. Награждение орденом "За заслуги" может производиться посмертно.