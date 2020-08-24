"Без суда, без следствия, без доказательств". Положинский отказался от ордена и эмоционально обратился к Зеленскому

"Без суда, без следствия, без доказательств". Положинский отказался от о...

Фото: скриншот из видеообращения Положинского/Facebook

Музыкант сказал, что у него уже есть награды, которых ему больше чем достаточно - его концерты, его публика и благодарность поклонников.

Украинский музыкант Александр Положинский отказался от ордена "За заслуги", которым его наградил Владимир Зеленский и упрекнул его в бездействии, касающееся расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом он заявил в официальном обращении, которое артист опубликовал в Facebook.

"Я узнал, что вы наградили меня орденом "За заслуги" третьей степени... Сегодня, когда мы шли в колонне, мы также вспоминали о людях, которых безосновательно, по крайней мере, ни разу еще не было приведено действительно весомого доказательства какой-то их вины, обвиняют в убийстве – в тяжком преступлении. Это мой друг и коллега – музыкант Андрей Риффмастер Антоненко, это доктор Юлия Кузьменко, это военный медик Яна Дугарь", - написал он.

По его словам, "вот эти люди действительно заслуживают награды, хотя бы потому, что уже более полугода они страдают от беззакония".

"И, в том числе, ваше имя (зеленского, - Фокус) замешано в этом деле, потому что при вашем участии был проведен брифинг, где люди безосновательно были названы убийцами – без суда, без следствия, без доказательств", - добавил он.

В сети бурно отреагировали на заявление музыканта, отметив, что никогда не сомневались, что он поступит именно так.

Реакция пользователей на видеообращение Положинского

Реакция пользователей на видеообращение Положинского

Реакция пользователей на видеообращение Положинского

Реакция пользователей на видеообращение Положинского

Для справки

Орден "За заслуги" стал преемником Почетного знака отличия Президента Украины — первой награды независимой Украины, учрежденной 18 августа 1992 года Президентом Украины Леонидом Кравчуком к 1-й годовщине независимости Украины. Учитывая мировой и отечественный наградной опыт, знак был трансформирован в орден "За заслуги" трех степеней. Награждение орденом "За заслуги" может производиться посмертно.