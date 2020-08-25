Паломничество хасидов в Умань в этом году ограничат

Украина приняла решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.

Об этом говорилось во время совещания президента Украины Владимира Зеленского о распространении коронавирусной инфекции, передает Офис президента.

Отмечается, что решение принято "по просьбе премьер-министра Израиля".

Напомним, ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко призвал не допустить приезда хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана. По его словам, это может нести угрозу для всей Украины.

Мэр Умани Александр Цебрий еще в июле выступил против приезда паломников на празднование иудейского праздника Рош ха-Шана в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В частности, он выразил сомнение, что все паломники будут придерживаться карантинных ограничений и требований. Он также заявил, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов, в частности город может выставить блокпосты на въездах. А в ночь с 17 на 18 августа Цебрий заночевал в спальном мешке у порога Офиса Президента в Киеве.