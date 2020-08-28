Использовали гранатомет. Боевики второй день подряд нарушают режим тишины на Донбассе

Провокацию устроили в районе позиций украинских военных у Авдеевки.

На Донбассе за четверг, 27 августа, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь в результате вражеских выстрелов нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи Авдеевки враг произвел несколько выстрелов из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.

"Эта огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе ООС.

Отмечается, что украинские военные придерживаются "режима тишины" и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью.

В штабе также уточнили, что с начала суток пятницы, 28 августа, на всех участках фронта наблюдается тишина.

Напомним, сутки ранее на Донбассе боевики совершили несколько выстрелов из стрелкового оружия было слышно у Марьинки.

Кроме того, в День Независимости, 24 августа, оккупанты "поздравили" ВСУ с праздником, вблизи Майорска применив БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17.

Напомним, в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.