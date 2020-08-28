Отмена карантина может повлечь катастрофические последствия, – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что отмена карантина может повлечь катастрофические последствия, так как больницы будут заполнены до отказа и не смогут принимать больных COVID-19.

Об этом Степанов сообщил на брифинге.

"Количество заболевших постоянно растет. Кроме общего количества людей, у которых подтверждена коронавирусная болезнь, у нас растет количество людей, которые госпитализируются. Каждый день. Сегодня утром в наших больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 находилось 6544 человека", – сказал министр.

Поэтому, чтобы избежать ситуации, когда некуда будет госпитализировать больных с коронавирусом, нужно соблюдать все правила карантина, заявил Степанов.

"Если мы не хотим видеть апокалиптические кадры, когда некуда госпитализировать, давайте просто соблюдать правила новой реальности, которая у нас есть", – сказал он.

По состоянию на утро 28 августа, в Украине был зафиксирован антирекорд – 2438 случаев коронавируса.