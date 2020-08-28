Умань в этом году не столкнется с наплывом паломников-хасидов, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сказал, что празднование Рош ха-Шана в Умани в этом году не возможно из-за сложной эпидемической коронавирусной ситуации.

Во время рабочего визита в Черкасскую область, выступая перед журналистами, Зеленский напомнил, что 25 августа он встречался с представителями еврейских общин. "Мы были согласны с тем, что празднование Рош ха-Шана в этом году в Умани невозможно", – цитирует президента "РБК-Украина".

Празднование в этом году должно состояться с 18 по 20 сентября.

Напомним, правительство запретило въезд иностранцев в Украину с 28 августа. Паломники под исключения из этого запрета не попадают.

Ожидая этого запрета, хасиды начали заранее приезжать в Украину.

В ночь на 28 августа жители Умани пытались не пустить хасидов, которые успели приехать в Украину, в район паломничества, где расположено захоронение цадика Нахмана. А потом вызвали полицию.