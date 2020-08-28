Кличко рассказал, когда столичное метро вновь могут закрыть

Если метрополитен будет опять закрыт, то исключительно ради здоровья и жизни людей, сказал столичный мэр.

В Киеве могут вновь приостановить работу наземного общественного транспорта и метрополитена при условии неспособности больниц оказать помощь инфицированным коронавирусом.

Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко в эфире "Радио Свобода".

"Я не хочу об этом говорить. Если произойдет взрыв (заболеваемости, – ред), то мы будем вынуждены переходить к таким вещам, исключительно беспокоясь за здоровье и жизнь людей", – сказал он.

При этом Кличко не дал конкретного ответа на вопрос, остановится ли транспорт в Киеве, если мегаполис окажется в "красной" карантинной зоне, которую определяет правительство.

"Я против того, чтобы причесывать всех под одну гребенку для того, чтобы одни правила для всех делать. Исключительно мэры городов, на местах, чувствуют и несут ответственность перед обществом для того, чтобы вспышки не было... Что означает взрыв? Взрыв означает, что количество коек, количество врачей будет меньше количества пациентов", – сказал мэр Киева.

Ранее СМИ сообщали, что переполнение лечебных учреждений и критическая ситуация в сфере здравоохранения ожидаются к октябрю текущего года, если количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью превысит 3 тыс. в день.

По состоянию на утро 28 августа, в Украине было зафиксировано 2438 случаев коронавируса.