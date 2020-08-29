При этом Руслан Марцинкив пообещал, что город не будет игнорировать распоряжения центральной власти.

Решение центральной власти отнести Ивано-Франковск в карантинную "красную зону" необходимо отменить. Об этом заявил в видеообращении в Facebook мэр города Руслан Марцинкив, назвав такое решение необоснованным.

Таким образом, Марцинкив призвал горожан выходить на мирный уличный протест, чтобы заявить о своем несогласии с решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Включение Ивано-Франковска в "красную" зону карантина – это политическое решение…, субъективное и необоснованное… критерии, установленные на уровне государства, субъективные. Идет политический шантаж запада Украины", – заявил Марцинкив.

Он пояснил, что в общее число больных коронавирусом влючили всех пациентов с пневмонией и это испортило статистику.

Марцинкив также добавил, что город не будет игнорировать распоряжения центральной власти.

"Я призываю мирным способом выражать свой протест", – сказал мэр.

Отметим, 26 августа Кабинет министров на заседании продлил действие адаптивного карантина до 31 октября. Разделение областей по карантинным зонам также будет действовать до 31 октября.

Ранее Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила Украину на новые карантинные зоны: в "красную зону" добавили семь регионов, а Киев перевели из зеленой – в желтую.