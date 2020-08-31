Посол Ирана сравнил "Боинг" с Ту-154, сбитым украинской ракетой в 2001 году

Дипломат заявил, что Украина в свое время не взяла на себя ответственность за сбитый лайнер авиакомпании "Сибирь".

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Украине Манучехр Моради заявил, что дело о сбитом над Тегераном Boeing-737 следует решать без медийной шумихи, "в духе доброй воли", и привел примеры "подобного рода катастроф".

Об этом Манучехр Моради рассказал в интервью "Укринформу".

Журналист агентства спросил иранского посла, могут ли возникнуть сложности в процессе досудебного следствия по делу сбитого самолета МАУ. В частности, с выяснением обстоятельств катастрофы, передачей виновных правосудию, а также с выплатой компенсаций семьям погибших.

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"По моему убеждению, если мы будем двигаться законным путем, в духе доброй воли, никаких проблем не возникнет, мы достигнем согласия и проблемы будут решены", – сказал дипломат. Трудности, по его мнению, могут создать "выходящие за юридические рамки" требования сторон, а также "отсутствие добрых намерений".

"Моя просьба заключается также в том, чтобы мы строили наш диалог в рамках закона и на основе доброй воли и стремились сохранять позитивную атмосферу, созданную после первого тура переговоров, воздерживались от политизации вопроса и создания медийного ажиотажа. В этом случае, я уверяю, дело будет решено быстро, четко, объективно, на основе справедливости", – заявил посол Ирана в Украине.

Он напомнил, что Иран "выполнил все обязательства, которые имел в юридической площине": взял на себя ответственность уже через три дня после катастрофы, отправил "черные ящики" на экспертизу во Францию, задержал подозреваемых и начал судебный процесс по ним, а также заявил о готовности выплатить компенсации.

"С вашего позволения, я расскажу о двух других инцидентах, – Сказал Моради. – 4 октября 2001 самолет Ту-154 авиакомпании "Сибирь", следовавший из Тель-Авива в Новосибирск, был сбит ракетой комплекса противовоздушных сил Украины С-200. Украина сначала опровергала попадания ракеты, а потом заявила, что неблагоприятные погодные условия в районе Черного моря привели к ее отклонения от курса и попадания в самолет, и признала факт попадания ракеты через восемь дней".

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"Тогдашний министр обороны Украины господин Кузьмук после того, как Украина подписала Соглашение о выплате компенсаций с двумя государствами, заявил: выплата компенсаций со стороны Украины – это гуманный акт, не в том смысле, что мы признаем свою вину. Он в период премьерства Януковича стал вице-премьером и принципиально опровергал попадания украинской ракеты в российский самолет. То есть в конечном счете Украина не взяла на себя ответственности", – рассказал Моради.

Также посол Ирана рассказал "другой пример" – ситуацию 3-го июля 1988 года, когда американский крейсер "Vincennes" сбил ракетой пассажирский самолет авиакомпании Iran Air, следовавший из Бендер-Аббаса в Дубай, на борту которого находились 290 человек.

"Американское правительство не только не взяло на себя никакой ответственности, но даже командир корабля получил медаль "За отвагу", другие соучастники и оператор также получили медали "За достоинство и отвагу". Я просил бы, чтобы вы донесли до аудитории подробности этих двух инцидентов, поскольку это свидетельствует о поведении государств в случаях подобного рода катастроф", – отметил посол.

Напомним, утром 8 января Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана. Как выяснилось после расшифровки черных ящиков, "Боинг" был сбит ракетами, причем ракетных удара было два.