Иран раскрыл информацию из черных ящиков сбитого украинского самолета

Экипаж из трех человек, включая летного инструктора, был осведомлен о нештатной ситуации и до последнего момента пытался контролировать и управлять самолетом.

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала данные из черных ящиков украинского пассажирского самолета МАУ, сбитого под Тегераном.

Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

Самописец прекратил запись полетных данных в 06:14 утра из-за попадания обломков первой ракеты в самолет. После первого ракетного удара запись продолжалась еще 19 секунд.

Первая ракета нанесла серьезные повреждения самолету, но двигатели не отключились.

Экипаж из трех человек, включая летного инструктора, был осведомлен о нештатной ситуации и до последнего момента пытался контролировать и управлять самолетом.

Изнутри пассажирского салона нет ни звука, ни сигнала, а разговоры и реакция летного экипажа говорят об их физическом здоровье в эти моменты.

Напомним, 8 января 2020 года Революционная гвардия Ирана сбила самолет "Международных авиалиний Украины" ракетой "земля-воздух" сразу после того, как он вылетел из Тегерана. Позже Тегеран признал этот инцидент "катастрофической ошибкой" сил, находившихся в состоянии повышенной боевой готовности во время обострения политической ситуации Ирана с США.

Еще в начале июля Иран отказывался от переговоров о возмещениях жертвам катастрофы самолета МАУ, однако позже стало известно, что иранская сторона готова выплатить денежные реституции семьям и родственникам погибших.