В Херсоне больше нет улицы имени Екатерины Гандзюк

Верховный суд признал незаконным переименование улицы Лютеранской в Херсоне в улицу имени убитой активистки Екатерины Гандзюк. Об этом говорится в решении суда.

Отмечается, что суд не удовлетворил кассационную жалобу горсовета и вернул прежнее название.

"Признать противоправным и отменить п. 2 и п. 3.1 в части слов "и раздел "Улицы названием "улица Екатерины Гандзюк" решение Херсонского городского совета №1840 от 22 февраля 2019 года "О предоставлении зоне зеленых насаждений статуса сквера и его наименование и переименование улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк", – отмечено в решении суда.

Суд признал противоправным действия мэра Херсона Владимира Миколаенко во время проведения голосования по вопросу переименования улицы.

Адвокат председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера Дмитрий Ильченко написал в Facebook, что улица Гандзюк в Лютеранскую будет переименована до местных выборов.

"Жители улицы Лютеранской обратились в суд с требованием сохранить название их улицы, которую внезапно и вопреки всем установленным процедурам переименовали в улицу Екатерины Гандзюк. Жители улицы утверждали, что их мнение не было учтено, обоснований о том, какой именно героический поступок совершила Гандзюк, нет", – написал он.

По его словам, Лютеранская – это историческое название, которое было восстановлено в порядке декоммунизации, а потому повторное переименование невозможно.

"Эта улица все равно будет переименована в улицу имени Екатерины Гандзюк. Вопрос чисто времени", – написал в Facebook адвокат Маси Найем.

Отметим, в феврале 2019 года на сессии Херсонского горсовета депутаты переименовали улицу Лютеранскую на улицу Гандзюк. В мае 2019 года Херсонский окружной административный суд отменил присвоение имени Гандзюк улице в Херсоне.