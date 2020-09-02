В Киеве совершено нападение на депутата Верховной Рады Антона Полякова

Двое неизвестных нанесли депутату телесные повреждения, после чего скрылись на автомобиле Toyota.

Утром 2 сентября в центре Киеве неизвестные напали и избили народного депутата Украины Антона Полякова. Инцидент произошел около 5.00 возле кафе "Джаз" в Шевченковском районе столицы. Полиция объявила в городе операцию "Перехват".

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Издание пишет, что на депутата напали два человека. Они нанесли ему телесные повреждения, после чего скрылись в неизвестном направлении на автомобиле Toyota.

Народный депутат не был госпитализирован, медики оказали ему медицинскую помощь на месте.

На данный момент информации о задержании нападавших нет.

Антон Поляков прошел в парламент по списку партии "Слуга народа", но 15 ноября 2019 года вместе со своей коллегой Анной Скороход был исключен из фракции за "неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции". 16 декабря 2019 года Поляков подал заявление о выходе из партии «Слуга народа».

Ныне он является представителем депутатской группы "За будущее".

Антон Поляков – член Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, председатель подкомитета по вопросам соблюдением антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, народный депутат Антон Поляков заявлял, что найденый в мае этого года застреленным народный депутат Валерий Давыденко "заказал его криминальному авторитету".