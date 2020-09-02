Нападение на Антона Полякова: полиция задержала злоумышленника

Задержан водитель иномарки по подозрению в нападении на народного депутата Антона Полякова. Для поиска нападавшего полицейские вводили план Перехват. Об этом сообщает патрульная полиция столицы.

Отмечается, что после нападения на нардепа, злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Toyota. Правоохранители при помощи камер видеонаблюдения выяснили маршрут автомобиля до Броварского проспекта, где водителя уже ждали патрульные.

"Предварительно, водитель подтвердил патрульным, что утром был участником конфликта с незнакомцем", – добавили в полиции.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Антон Поляков – член Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, председатель подкомитета по вопросам соблюдением антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, 2 сентября неизвестный напал на народного депутата Антона Полякова в Шевченковском районе Киева.