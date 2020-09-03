Трое полицейских пострадали в столкновениях со "Свободой" в Киеве

Трое полицейских пострадали в столкновениях со "Свободой" в Киеве

Фото: Facebook / Олег Тягнибок

Полицейские пытались провести процессуальные действия в офисе партии "Свобода", но им помешали сторонники этой политсилы.

Вечером 2 сентября полицейские прибыли для проведения процессуальных действий в киевский офис политической партии "Свобода". Им помешали это сделать. В результате трое сотрудников Нацполиции получили телесные повреждения. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что в госпитализации пострадавшие сотрудники Департамента стратегических расследований не нуждались, они медицинскую помощь на месте.

"На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. Материалы зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события", – говорится в сообщении.

В полиции не сказали, по какому делу посещали офис "Свободы".

Олег Тягнибок, руководитель партии, написал, что полиция пришла с намерением задержать депутата Киевсовета Владимира Назаренко.

полиция под офисом Свободы

Сам же Назаренко добавил, что под партийным офисом были представители Правого сектора, Национального корпуса, ОО "Центурия", Движения сопротивления капитуляции, ВОО "Сокол" и "С14".

защитники офиса свободы

Напомним, Киевский райсуд Харькова арестовал всех 16 задержанных, подозреваемых в нападении на автобус  с активистами движения "Патриоты – За жизнь". 

Вечером 27 августа на трассе Киев-Харьков неизвестные расстреляли автобус. По предварительным данным, пострадали два человека. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что нападавшие на автобус задержаны.

По словам лидера организации "Патриоты – За жизнь" нардепа Ильи Кивы, автобус заблокировали и расстреляли люди, имеющие отношение к "Азову" и "Национальному корпусу". В "Национальном корпусе" ответили, что ни они, ни полк "Азов"  не причастны к обстрелу автобуса.

Нацкорпус объявил сбор денег для находящихся в СИЗО подозреваемых в нападении на автобус "Патриотов – за жизнь" в Харькове.