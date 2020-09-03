Трое полицейских пострадали в столкновениях со "Свободой" в Киеве

Полицейские пытались провести процессуальные действия в офисе партии "Свобода", но им помешали сторонники этой политсилы.

Вечером 2 сентября полицейские прибыли для проведения процессуальных действий в киевский офис политической партии "Свобода". Им помешали это сделать. В результате трое сотрудников Нацполиции получили телесные повреждения. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что в госпитализации пострадавшие сотрудники Департамента стратегических расследований не нуждались, они медицинскую помощь на месте.

"На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. Материалы зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события", – говорится в сообщении.

В полиции не сказали, по какому делу посещали офис "Свободы".

Олег Тягнибок, руководитель партии, написал, что полиция пришла с намерением задержать депутата Киевсовета Владимира Назаренко.

Сам же Назаренко добавил, что под партийным офисом были представители Правого сектора, Национального корпуса, ОО "Центурия", Движения сопротивления капитуляции, ВОО "Сокол" и "С14".

Напомним, Киевский райсуд Харькова арестовал всех 16 задержанных, подозреваемых в нападении на автобус с активистами движения "Патриоты – За жизнь".

Вечером 27 августа на трассе Киев-Харьков неизвестные расстреляли автобус. По предварительным данным, пострадали два человека. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что нападавшие на автобус задержаны.

По словам лидера организации "Патриоты – За жизнь" нардепа Ильи Кивы, автобус заблокировали и расстреляли люди, имеющие отношение к "Азову" и "Национальному корпусу". В "Национальном корпусе" ответили, что ни они, ни полк "Азов" не причастны к обстрелу автобуса.

Нацкорпус объявил сбор денег для находящихся в СИЗО подозреваемых в нападении на автобус "Патриотов – за жизнь" в Харькове.