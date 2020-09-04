В Киеве на карантин закрыли четыре детсада, – Кличко

По одному детскому саду закрыто в Деснянском, Печерском, Оболонском и Днепровском районах.

Две столичные школы полностью переведены на дистанционное обучение из-за заражения коронавирусом учителей. Еще в 11 школах отправили на дистанционное обучение совокупно 20 классов из-за инфицирования учеников

Об этом на брифинге заявил мэр города Виталий Кличко.

Также закрыли на карантин четыре детских садика: по одному в Деснянском, Печерском, Оболонском и Днепровском районах, сообщил он.

В июне Кличко говорил, что после всеобщего карантина в столице открылись 500 садиков. Их посещают 19,5 тыс. детей. До карантина детские сады Киева ежедневно в среднем посещали 55 тыс. воспитанников.

Напомним, в Киеве ситуация с коронавирусом не улучшается – 319 заболевших за сутки, 3 сентября. Умерли еще восемь человек. Всего коронавирус унес жизни 230 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 14 477.