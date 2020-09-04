В Киеве ситуация с коронавирусом не улучшается – 319 заболевших за сутки

Умерли еще восемь человек. Всего коронавирус унес жизни 230 киевлян.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 14 477, сообщил мэр Виталий Кличко.

За сутки 3 сентября заболели:

158 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;

142 мужчины от 19 до 81 лет;

8 девочек от 4 месяцев до 14 лет и 11 мальчиков от 4 до 17 лет.

Заболели также 17 медиков. Всего за время эпидемии заболели 948 медицинских работников.

В больницы столицы попали 59 человек. Остальные заболевшие находятся на самоизоляции.

Выздоровели за минувшие сутки 63 человека. Всего в коронавирусом справились 4616 жителей Киева.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах – по 48, в Святошинском – 35, в Печерском и Соломенском – по 33.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в Украине участились случаи госпитализации с коронавирусной инфекцией, и заявил, что если украинцы не будут соблюдать профилактические меры (носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиком), то преодолеть эпидемию не получится. В настоящее время в украинских больницах заполнено 44% койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что вспышка заболевания коронавирусом после начала учебного года – это естественный процесс, которого нельзя избежать.