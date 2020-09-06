"Девушка с собачкой" из Уханя и глава Госмиграционной службы сообщили о своих отношениях

Влюбленных сблизила ситуация со сложной эвакуацией Анастасии и ее собачки Мишель

Анастасия Зинченко, прославившаяся тем, что в самом начале пандемии COVID-19 не могла покинуть Ухань из-за того, что не хотела оставить там любимого питомца, и глава Госмиграционной службы Максим Соколюк, заявили о своих отношениях.

Аналогичный, но более развернутый пост, написала и Анастасия в своем Инстаграм.

Пара, естественно, не смогла не обрадовать подписчиков фотографией с "виновницей торжества" - собачкой породы шпиц по кличке Мишель.

Однако, в декларации главы Госмиграционной службы фигурирует жена и двое детей.

Напомним, 20 февраля 2020 года из Китая в Украину прилетели эвауированные 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их разместили на обсервацию в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области. Однако в списки эвакуированных также не попала украинка Анастасия Зинченко. Она рассказала, что не хотела улетать без собаки. По ее словам, на животное были все документы, но посольство забыло их передать в МИД и в результате ей отказали в эвакуации. Позже ей лично позвонил президент Владимир Зеленский и пообещал вернуть в Украину. Вернуться домой девушке удалось только к майским праздникам.