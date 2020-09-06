"Девушка с собачкой" из Уханя и глава Госмиграционной службы сообщили о своих отношениях
Влюбленных сблизила ситуация со сложной эвакуацией Анастасии и ее собачки Мишель
Анастасия Зинченко, прославившаяся тем, что в самом начале пандемии COVID-19 не могла покинуть Ухань из-за того, что не хотела оставить там любимого питомца, и глава Госмиграционной службы Максим Соколюк, заявили о своих отношениях.
Аналогичный, но более развернутый пост, написала и Анастасия в своем Инстаграм.
Пришло время рассказать нашу историю знакомства. Это будет долгий но очень интересный рассказ и я уверенна, что вам он понравится ☺️ ✨20.02.2020✨Максим мне позвонил, что бы спросить почему меня не эвакуировали и узнать детали моей проблемы, он увидел меня в списках и я единственная была, кого не взяли на самолёт. Все это время мы общались и он помогал мне спланировать успешно мое возвращение домой, информационно и морально поддерживал. Всю историю в деталях по поводу трудностей перед полётом домой , я уже писала, по этому продолжу с 25.04.2020 - наша встреча ☺️ Когда я прилетела, мы встретились и не знали что сказать, как себя вести друг с другом, это было очень мило и неряшливо 😁 Максим передал мне письмо которое написал и уехал, я осталась у бабушки на самоизоляции. В письме он написал свои чувства, мысли. После прочтения я ходила по дому сама не своя, мы созвонились и он пообещал скоро приехать, это скоро произошло через два дня 🤪 Максим приезжал на выходные из Киева, я дома бабушке помогала и затеяла ремонт кухни (в качестве подарка ей на день рождение), он поддержал мою идею и ремонт мы стали делать вместе, это было весело и я не знала что так бывает. Нестандартное знакомство так ещё и первые дни вместе начались с ремонта. Наши чувства и отношения друг к другу стали не просто хорошими, они стали крепкими, тёплыми и домашними. Звучит как сказка ☺️ Когда самоизоляция закончилась и ремонт тоже, Максим приехал и предложил переехать в Киев, помог собрать вещи и через день мы уже были в Киеве.😊 в те три недели произошло столько событий, что и книги не хватит одной. Ну а в Киеве у нас началась самая настоящая совместная жизнь и продолжение карантине😷 Я не могу объяснить что это было, заезды иди стечение обстоятельств, судьба - но мы вместе и мы очень счастливы. Наша любовь не похожа но обычную, она несёт необыкновенную историю и множество событий, которые мы с улыбкой рассказываем нашим близким.✨ Хочется лишь сказать, любите. Любите всем сердцем и будьте счастливы. С днём рождения, мой любимый Максим ❤️
Пара, естественно, не смогла не обрадовать подписчиков фотографией с "виновницей торжества" - собачкой породы шпиц по кличке Мишель.
Однако, в декларации главы Госмиграционной службы фигурирует жена и двое детей.
Напомним, 20 февраля 2020 года из Китая в Украину прилетели эвауированные 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их разместили на обсервацию в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области. Однако в списки эвакуированных также не попала украинка Анастасия Зинченко. Она рассказала, что не хотела улетать без собаки. По ее словам, на животное были все документы, но посольство забыло их передать в МИД и в результате ей отказали в эвакуации. Позже ей лично позвонил президент Владимир Зеленский и пообещал вернуть в Украину. Вернуться домой девушке удалось только к майским праздникам.