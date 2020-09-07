Мыслями на передовой. Кулеба обсудит обострение на Донбассе с коллегами из Румынии

Кулеба подчеркнул, что "коварное убийство украинского воина, каждая смерть и ранения, не останутся безнаказанными".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправился в давно запланированный визит в Румынию. Там он обсудит со своим коллегой Богданом Ауреску, а также премьер-министром Людовиком Орбаном, ситуацию на Донбассе, учитывая недавнее обострение и гибель бойца ВСУ Тараса Кубийовича в результате обстрела боевиков вблизи Причепиловки в Луганской области в воскресенье, 6 сентября.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Отправляюсь сейчас в давно запланированный визит в Румынию, к надежному партнеру и другу Украины с которым у нас общие взгляды на безопасность в регионе. Но, честно говоря, мысленно совсем не там, а на линии фронта на востоке Украины, где вчера враги убили украинского воина, а еще одного ранили", – написал он.

Кулеба уверен, что "мы обязательно победим".

"Для достижения этой цели МИД работает с нашими международными партнерами. Дипломаты качественно делали, делают и будут делать свою работу по противодействию российской агрессии", – добавил министр.

Отметим, что в общей сложности за воскресенье, 6 сентября, на Донбассе трое военных погибли, еще трое получили ранения. Причины – обстрелы боевиков и подрыв на взрывных устройствах. В частности, вооруженные формирования России обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Шумы, Красногоровки и Причепиловки.

В связи с резким обострением ситуации на Донбассе украинская делегация в ТКГ во главе с Леонидом Кравчуком собрала срочное совещание по поводу обстрела боевиков, где заявила, что Украина продолжит придерживаться перемирия и не будет реагировать на провокации.

Напомним, в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.