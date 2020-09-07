Встречать Новый год в Умань приедут 3000 хасидов. Тест на COVID-19 будет обязательным.

Праздновать будут двое суток — с вечера 18 сентября по вечер 20 сентября . В МВД обещают, что обеспечат порядок и безопасность на улицах города.

В МВД ожидают, что в этом году из-за пандемии коронавируса Умань для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана посетят в 10 раз меньше паломников, чем в предыдущие годы — 3000 человек.

Такие цифры озвучил глава ведомства Арсен Аваков во время совещания с участием председателя Нацполиции Игоря Клименко, мэра Умани Александра Цебрия, а также представителей Министерства иностранных дел и Министерства культуры и информационной политики в понедельник, 7 сентября.

"По разным подсчетам ежегодно в Умань для празднования еврейского нового года приезжало 30-40 тысяч человек, в этом году в связи с всемирной пандемией город посетят около 3000 человек. Все паломники, прибывшие в Украину до введенного правительством временного запрета на въезд иностранцев, пройдут тесты на COVID-19", — сказал он.

Помимо этого, по словам министра, во время Рош ха-Шана в Умани будут введены технические ограничения. Аваков заверил, что подразделения МВД будут обеспечивать правопорядок и безопасность на улицах Умани, учитывая "все риски, связанные с празднованием Рош га-Шана".

"Мы сделаем все возможное, чтобы эти мероприятия прошли спокойно и безопасно", — добавил министр МВД.

Напомним, правительство запретило въезд иностранцев в Украину с 28 августа. Паломники под исключения из этого запрета не попадают.

Ожидая этого запрета, хасиды начали заранее приезжать в Украину.

В ночь на 28 августа жители Умани пытались не пустить хасидов, которые успели приехать в Украину, в район паломничества, где расположено захоронение цадика Нахмана. А потом вызвали полицию.

Почему хасиды каждый год приезжают в Умань?

Представители одного из течений иудаизма, так наываемые брацлавские хасиды, совершают паломничество в Умань, поскольку в городе находится могила основателя этого течения — раввина Нахмана из Брацлава. Делают они это на новый год по иудейскому календарю, который в этом году он приходится на 18-20 сентября.