Суд попросили отменить решение Киевсовета об исполнении гимна в столичных школах перед занятиями

Кто именно подал иск — не указывается.

В Окружной административный суд Киева поступил иск об отмене решения Киевского городского совета об исполнения гимна Украины в столичных школах каждое утро перед началом занятий.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Кто именно подал данный иск — не указывается. В настоящее время суд решает, есть ли правовые основания для обеспечения иска и открытия производства.

Напомним, Киевсовет поддержал проект об исполнении гимна Украины в каждой столичной школе для патриотического воспитания детей. Документом рекомендуется исполнять гимн в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности в начале каждого дня с участием учеников и учителей.