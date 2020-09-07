СБУ разоблачила "турфирму", изготовлявшую липовые паспорта стран Евросоюза за 500 евро

СБУ разоблачила злоумышленников, которые занимались подделкой паспортов стран Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

Жители Хмельницкой и Черновицкой областей работали под вывеской турфирмы, которая помогала получить документы для работы за рубежом.

Злоумышленники продавали фальшивые ID-карты нескольких восточноевропейских стран под видом официальных документов, дающих право на пребывание и трудоустройство. Липовые документы стоили в около 300-500 евро.

"Турфирма" действовала примерно 2 года и до введения карантинных ограничений ежемесячно изготавливала 20-30 фальшивых документов.

Напомним, Кабмин поддержал законопроект о паспорте в форме книжечки, согласно которому планируется постепенный вывод бумажных паспортов из обращения с заменой их на ID-карточки.