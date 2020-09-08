Киев и Львовская область – антилидеры. Статистика коронавируса в Украине на 8 сентября

За время эпидемии коронавируса в Украине выявили 140 479 заболевших. Больше всего пациентов с COVID-19 зарегистрировали во Львовской области и в Киеве.

За сутки в Украине COVID-19 выявили у 2 411 пациентов (сутки назад было 2174). За все время эпидемии в стране зарегистрировали 140 479 заболевших, 63 546 выздоровевших (из них 940 за минувшие сутки) и 2 934 (57) умерших .

Об этом сообщает СНБО.

Больше всего заболевших коронавирусной болезнью выявили в Киеве (235 случая), Харьковской (230), Одесской (196), Львовской (192), Тернопольской (190), Ивано-Франковской (160) и Черновицкой (159) областях.

Динамика эпидемии в Киеве и областях:

Львовская область – 16 073 заболевших (192 за сутки);

Киев – 15 511 (235);

Черновицкая – 11 431 (159);

Харьковская – 11 202 (230);

Ивано-Франковская – 10 508 (160);

Ровенская – 9 860 (98);

Одесская – 8 721 (196);

Закарпатская – 8 180 (89);

Тернопольская – 7 580 (190);

Киевская – 6 370 (92);

Волынская – 5 943 (60);

Винницкая – 4 450 (44);

Житомирская – 3 812 (66);

Хмельницкая – 3 253 (58);

Днепропетровская – 2 843 (76);

Черниговская – 2 450 (78);

Сумская – 2 070 (107);

Черкасская – 2 046 (96);

Запорожская – 1 981 (50);

Николаевская – 1 690 (25);

Донецкая – 1 675 (45);

Полтавская – 997 (44);

Кировоградская – 867 (9);

Херсонская – 518 (18);

Луганская – 448 (14).

Статистика приводится без учета данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 сентября в Центр поступило 2779 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего поступило 202 765 таких сообщений.

По данным МОЗ, всего проведено 1731877 тестирования методом ПЦР.

По данным ресурса covid19.gov.ua, на 4 сентября очередь на ПЦР-тестирование составляла 20 992 образца, за сутки она увеличилась на 343 образца. Доля положительных среди тестов – 15%.

В МВД Украины почти две тысячи сотрудников заболели коронавирусом. Об этом заявил заместитель министра Антон Геращенко. "У нас 345 тысяч сотрудников, и уже почти две тысячи заболевших коронавирусом. Это в 2 раза больше, чем в среднем по стране", – сказал он.